Поставки артиллерийских снарядов в Украину сократились: эксперты подробно описали проблему

За время полномасштабной войны в Украине в Соединенных Штатах более чем в два раза увеличили производство 155-мм снарядов. Но украинская армия тратит ежемесячно около 240 тыс. снарядов, что значительно превышает месячные объемы производства в США.

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Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что поставки западных артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ сократились в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая сложилась после теракта в Израиле. О сложившийся ситуации, которая характеризуется нехваткой снарядов для украинской армии подробно рассказали обозреватели Defence One 20 ноября.

В материале говорится, что американские запасы 155-мм снарядов, которые первоначально предназначались для Украины, теперь отправляются в Израиль. При этом количество снарядов исчисляется "десятками тысяч", что близко к месячным нормам производства в США.

Обозреватели пишут, что сначала полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года США поставили на Украину более двух миллионов 155-мм снарядов. Также за это же время более чем в два раза увеличилось производство снарядов с 12 тыс. в месяц до вторжения России до 28 тыс. в настоящее время.

Европейские партнеры Украины также опустошили свои запасы и приступили к реализации плана по поставке 1 млн 155-мм снарядов в период с марта 2023 по март 2024 года. Однако по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на этой неделе ЕС также не сможет выполнить поставленную на март 2024 года задачу по поставке этого количества боеприпасов.

"Несмотря на все усилия, боеприпасы часто оказываются в дефиците. Украина использует 240 тыс. снарядов в месяц, что значительно превышает месячные объемы производства США, а украинские войска регулярно сообщают о нехватке боеприпасов на всей линии фронта", — подчеркнули обозреватели.

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Между тем ситуация в Газа, где израильская армия ведет сухопутную операцию против палестинских боевиков — не единственное, что тормозит поставки оружия на Украину. Авторы материала упомянули и проблему с финансированием со стороны западных партнеров и прежде всего США.

Средства в рамках американской программы по оказанию военной помощи Украине (USAI) были исчерпаны в середине октября, а в распоряжении Администрации президента в рамках PDA осталось всего 1,6 млрд долларов. И хотя руководители оборонных ведомств настаивают на том, чтобы Конгресс одобрил выделение дополнительных средств, однако некоторые законодатели сомневаются, что это будет сделано.

Напомним, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал предложение спикера Майка Джонсона из Луизианы по финансированию правительства, даже если оно не включает финансирование Украины и Израиля. В то же время эту инициативу в Сенате, где большинство у демократов рассматривать не захотели.