Постачання артилерійських снарядів в Україну скоротилися: експерти детально описали проблему

За час повномасштабної війни в Україні у Сполучених Штатах більш ніж удвічі збільшили виробництво 155-мм снарядів. Але українська армія витрачає щомісяця близько 240 тисяч снарядів, що значно перевищує місячні обсяги виробництва у США.

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Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що постачання західних артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ скоротилося у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході, яка склалася після теракту в Ізраїлі. Про ситуацію, що склалася, яка характеризується нестачею снарядів для української армії детально розповіли оглядачі Defence One 20 листопада.

У матеріалі йдеться про те, що американські запаси 155-мм снарядів, які спочатку призначалися для України, тепер відправляються в Ізраїль. При цьому кількість снарядів обчислюється "десятками тисяч", що близько до місячних норм виробництва в США.

Оглядачі пишуть, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року США поставили в Україну понад два мільйони 155-мм снарядів. Також за цей самий час більш ніж удвічі збільшилося виробництво снарядів: з 12 тис. на місяць до вторгнення Росії до 28 тис. нині.

Європейські партнери України також спустошили свої запаси і розпочали реалізацію плану з постачання 1 млн 155-мм снарядів у період з березня 2023 по березень 2024 року. Однак за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, цього тижня ЄС також не зможе виконати поставлене на березень 2024 року завдання з постачання цієї кількості боєприпасів.

"Незважаючи на всі зусилля, боєприпаси часто виявляються в дефіциті. Україна використовує 240 тис. снарядів на місяць, що значно перевищує місячні обсяги виробництва США, а українські війська регулярно повідомляють про брак боєприпасів на всій лінії фронту", — підкреслили оглядачі.

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Тим часом ситуація в Газі, де ізраїльська армія веде сухопутну операцію проти палестинських бойовиків — не єдине, що гальмує постачання зброї в Україну. Автори матеріалу згадали й проблему з фінансуванням з боку західних партнерів і насамперед США.

Кошти в рамках американської програми з надання військової допомоги Україні (USAI) були вичерпані в середині жовтня, а в розпорядженні Адміністрації президента в рамках PDA залишилося всього 1,6 млрд доларів. І хоча керівники оборонних відомств наполягають на тому, щоб Конгрес схвалив виділення додаткових коштів, проте деякі законодавці сумніваються, що це буде зроблено.

Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав пропозицію спікера Майка Джонсона з Луїзіани щодо фінансування уряду, навіть якщо воно не включає фінансування України та Ізраїлю. Водночас цю ініціативу в Сенаті, де більшість у демократів, розглядати не захотіли.