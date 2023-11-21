Обвинили Украину: в РФ заявили, что Орловскую и Курскую области атаковали беспилотники

В Минобороны РФ заявили, что 21 ноября около 00.30 была пресечена попытка атаки на Курскую область. Дрон "уничтожили" российские силы ПВО.

Related video

В ночь на 21 ноября в России заявили об атаки якобы украинских беспилотников на Орловскую и Курскую области. Так, о первой атаке сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков у себя в Telegram.

По его словам, атака произошла еще вечером 20 ноября.

"Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет", — написал он.

Клычков заявил, что соответствующие службы провозят все необходимые мероприятия, а ситуация находится "под контролем".

Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью 21 ноября около 00.30 пресечена попытка атаки на Курскую область России. В своем сообщении ведомство страны-агрессора также обвинило Вооруженные силы Украины.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Армия дронов" за неделю уничтожила техники ВС РФ на миллионы долларов. По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать 39 танков, 5 систем ПВО, 41 БМП врага.

Также СМИ сообщали, что Россия обошла санкции и получила из Чехии важные детали для вертолетов Ми-8. Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые оказались в России. PBS Velka Bites указала, что девять из них в 2021 году продали индийским ВВС, четыре — заводу в Казахстане и еще один — индийской Deep Engineering.