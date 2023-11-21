Звинуватили Україну: у РФ заявили, що Орловську та Курську області атакували безпілотники

У Міноборони РФ заявили, що 21 листопада близько 00.30 було припинено спробу атаки на Курську область. Дрон "знищили" російські сили ППО.

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У ніч на 21 листопада в Росії заявили про атаки нібито українських безпілотників на Орловську і Курську області. Так, про першу атаку повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков у себе в Telegram.

За його словами, атака сталася ще ввечері 20 листопада.

"Друзі, сьогодні ввечері на території Шабликинського району знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу, запущений з боку України. За оперативними даними, пошкоджень і постраждалих немає", — написав він.

Кличков заявив, що відповідні служби проводять усі необхідні заходи, а ситуація перебуває "під контролем".

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі 21 листопада близько 00.30 припинено спробу атаки на Курську область Росії. У своєму повідомленні відомство країни-агресора також звинуватило Збройні сили України.

"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Армія дронів" за тиждень знищила техніки ЗС РФ на мільйони доларів. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати 39 танків, 5 систем ППО, 41 БМП ворога.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія обійшла санкції і отримала з Чехії важливі деталі для вертольотів Мі-8. Trap Aggressor надіслав запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які опинилися в Росії. PBS Velka Bites вказала, що дев'ять із них 2021 року продали індійським ВПС, чотири — заводу в Казахстані та ще один — індійській Deep Engineering.