Россияне заявили о прорыве обороны возле Авдеевки: ISW это отрицает (карта)

Американские аналитики не имеют в распоряжении визуальные подтверждения того, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ. Генштаб, в свою очередь, информирует о 10 вражеских атаках в районе Авдеевки.

Related video

20 ноября оккупационная группировка войск продолжала наступательные операции на Авдеевском направлении и, по некоторым данным, продвинулась вперед. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 20 ноября.

Аналитики приводят сведения российских "военкоров", которые утверждают, что российские войска прорвали оборону Украины возле станции Ясиноватая-2 недалеко от промзоны.

Вместе с тем в ISW пока не видят визуальных подтверждений так называемого "прорыва".

Один из известных "военкоров" ВС РФ отметил слаженные действия российских штурмовых групп, воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерии, которые якобы обеспечили предполагаемые успехи.

Карта аналитиков "DeepState" | Бои в Авдеевке

Другие российские источники утверждали, что бои продолжаются в районе к северо-западу от Авдеевки, и что ВС РФ продвинулись возле села Новокалиново (10 км от Авдеевки) и Очеретино (12 км).

Генштаб Украины назвал эти вылазки безуспешными, в частности восточнее от Новобахмутовки (10 км от Авдеевки), Новокалиново и Степового (5 км), Северного (5 км) и самого города.

Карта ISW | Бои в Авдеевке

По словам представителя 47-й украинской механизированной бригады Дмитрия Лазуткина, снегопад в районе города ограничивает видимость и для ВСУ, и для ВС РФ. По его словам, российские силы все же пытаются прорваться к Авдеевке небольшими пехотными штурмовыми отрядами.

В свежей сводке ВСУ отмечается, что в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области", — говорится в публикации. Силы обороны отразили 10 атак.

Напомним, что, по данным украинской разведки, у россиян паника из-за того, что плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра застали оккупационную группировку врасплох.

Ранее сообщалось о том, как технология дополненной реальности останавливает атаки российских войск в Украине.