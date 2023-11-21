Росіяни заявили про прорив оборони біля Авдіївки: ISW це заперечує (карта)

Американські аналітики не мають у розпорядженні візуальних підтверджень того, що російським військам вдалося прорвати оборону ЗСУ. Генштаб, своєю чергою, інформує про 10 ворожих атак у районі Авдіївки.

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20 листопада окупаційне угруповання військ продовжувало наступальні операції на Авдіївському напрямку і, за деякими даними, просунулося вперед. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 листопада.

Аналітики наводять відомості російських "військкорів", які стверджують, що російські війська прорвали оборону України біля станції Ясинувата-2 недалеко від промзони.

Водночас в ISW поки що не бачать візуальних підтверджень так званого "прориву".

Один із відомих "військкорів" ЗС РФ наголосив на злагоджених діях російських штурмових груп, повітряно-космічних сил (ПКС) і артилерії, які нібито забезпечили передбачувані успіхи.

Карта аналітиків "DeepState" | Бої в Авдіївці

Інші російські джерела стверджували, що бої тривають у районі на північний захід від Авдіївки, і що ЗС РФ просунулися біля села Новокалинове (10 км від Авдіївки) і Очеретине (12 км).

Генштаб України назвав ці вилазки марними, зокрема на схід від Новобахмутівки (10 км від Авдіївки), Новокалинового і Степового (5 км), Сіверного (5 км) і самого міста.

Карта ISW | Бої в Авдіївці

За словами представника 47-ї української механізованої бригади Дмитра Лазуткіна, снігопад у районі міста обмежує видимість і для ЗСУ, і для ЗС РФ. За його словами, російські сили все ж намагаються прорватися до Авдіївки невеликими піхотними штурмовими загонами.

У свіжому зведенні ЗСУ зазначається, що в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни непохитно тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Марними були наступальні дії противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області", — ідеться в публікації. Сили оборони відбили 10 атак.

Нагадаємо, що, за даними української розвідки, у росіян паніка через те, що плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра застали окупаційне угруповання зненацька.

Раніше повідомлялося про те, як технологія доповненої реальності зупиняє атаки російських військ в Україні.