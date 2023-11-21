"Оккупанты действуют грамотно": WSJ рассказал о ходе обороны Авдеевки

Российские войска несут огромные потери, но по мнению журналистов, они могут себе это позволить. Украинские бойцы в свою очередь уставшие, но мотивированы обороняться.

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Каждый день группы российских войск атакуют леса и поля на подступах к Авдеевке. Оккупанты идут одной волной за другой. Украинские подразделения не успевают всех ликвидировать. Об этом сообщается в репортаже The Wall Street Journal.

"Шаг за шагом они занимают наши позиции", — говорит заместитель командира одного из батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Ширшин.

Ценой продвижения российских войск являются огромные потери. В течение нескольких недель оккупанты бросили десятки тысяч войск в Авдеевку. Усилия РФ окружить город является крупнейшей битвой осени. Если ВС РФ смогут захватить Авдеевку, то они смогут дальше продвигаться в Донецкой области, также это будет победой для Путина. Президент РФ сможет сказать, что инициатива вернулась в руки ВС РФ.

Первые атаки российских войск на Авдеевку провалились. Украина сокрушительными ударами по колоннам техники с помощью артиллерии и дронов-камикадзе. Сейчас проблема заключается в том, что РФ может позволить огромные потери. В украинской армии есть усталость от постоянных боевых действий. Оборона Авдеевки продолжается с 2014 года и открывает путь к оккупированному Донецку. Волнами пехоты оккупанты пытаются атаковать Авдеевский коксохимический завод.

Авдеевский коксохимический завод из села Бердичи Фото: WSJ

"Мы все еще мотивированы, но мы истощены", — говорит рядовой Александр Сергийчиков из 110-й отдельной механизированной бригады. Они обороняют Авдеевку с весны 2022 года.

Однако военные отмечают, что несмотря на мясные штурмы, словно зомбированные, оккупанты действуют грамотно. Они ищут слабые места в обороне, а затем бьют туда. У украинских защитников есть современные БМП Bradley M2A2, которые позволяют военным не только вести оборону, но и иногда контратаковать.

Напомним, 20 ноября СМИ писали, что патовой ситуации в ВСУ на Авдеевском направлении нет. Бойцы защищают позиции.

Также в 59-й бригаде ВСУ заявили, что российские войска штурмуют Авдеевский коксохим, но там их ждет "много сюрпризов".