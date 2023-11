"Патовой ситуации" нет: NYT показали кадры с позиций ВСУ под Авдеевкой (фоторепортаж)

Западные журналисты побывали неподалеку от линии фронта под Авдеевкой, говорится в статье NYT. Журналисты увидели, с какими ранениями вывозят оттуда украинских бойцов.

Ситуация на линии боев на востоке и юге Украины не похожа на "патовую", о которой упоминал Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в колонке для The Economist. В частности, продолжаются удары РФ по позициям ВСУ под Авдеевкой, откуда прямо под обстрелами вывозят украинских раненых бойцов. Фоторепортаж с линии фронта и оценку текущих событий опубликовало издание The New York Times.

Журналисты NYT побывали в эвакуационной машине, которая вывозила раненого с линии фронта под Авдеевкой. Процитировали слова водителя, который рассказал о силе российских обстрелов: "Они просто сравнивают все с землей. Я никогда не видел ничего подобного". После этого авторы отметили, что ситуация не статична и не "патовая", как писал Залужный: продолжается борьба за отвоевание выгодных позиций на линии фронта.

Блиндаж ВСУ на востоке (фото — NYT)

"Для украинских солдат и медиков на фронте жестокая борьба, направленная на то, чтобы остановить неустанную российскую атаку, и одновременная борьба за отвоевание выгодных позиций, не кажется статичной", — говорится в статье.

Бойцы ВСУ сумели остановить атаки ВС РФ под Авдеевкой, используя беспилотники и кассетные боеприпасы, отмечает NYT. Враг понес "одни из самых тяжелых потерь в войне". Однако украинские подразделения также имеют потери, пишут журналисты. При этом описывают случай, который наблюдали собственными глазами — эвакуацию 12-ти раненых с разными "ужасными травмами": с ногой, разбитой взрывом мины, "с тяжелыми ранениями, ампутацией нижних и верхних конечностей".

Стабилизационный пункт на востоке Фото: Facebook / Olga Soshenko

В то же время происходят некоторые продвижения Сил обороны на Херсонщине, пишет западное СМИ. После этого цитируют Фредерика В. Кагана, директора проекта критических угроз Американского института предпринимательства. По мнению эксперта, "позиционная война в Украине — это не стабильный тупик". В частности перечислил, что именно может изменить ситуацию — стратегические решения РФ или Украины, помощь западных стран, решение Кремля начать всеобщую мобилизацию.

Боец ВСУ — рядом с артиллерийской пушкой (фото — NYT)

СМИ процитировало одного из украинских бойцов, который отметил важность продолжения предоставления Украине западного оружия: "Нужно, чтобы у нас было преимущество во всем — тогда возможен прорыв. Мы не имеем этого преимущества. У них больше авиации, радиоразведки, радиоэлектронной борьбы и больше людей", — сказал собеседник медиа.

Боец ВСУ — со снарядом (фото — NYT)

Отмечают, что украинцы удержали позиции благодаря тем же инструментам, что и россияне — минные поля, беспилотники, "ограниченный артиллерийский огонь". Вместе с этим, ВСУ удалось уничтожить около 200 единиц техники ВС РФ во время штурмов Авдеевки. Поэтому, говорится в объяснении экс-главнокомандующего армии США в Европе Фредерика Б. Ходжеса, не стоит измерять успех контрнаступления квадратными километрами земли.

Бойцы ВСУ разгружают машину со снарядами (фото — NYT)

Журналисты The New York Times подытожили общее состояние войны в Украине словами Филипа М. Бридлава, генерала ВВС США в отставке. По мнению генерала, Запад предоставляет Украине такое количество оружия, которого хватает, чтобы выстоять, но не одержать победу. Если так будет продолжаться и в дальнейшем, то "Украина в конце концов поддастся российской агрессии", — подчеркнул американский военный.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 20 ноября указано, что бойцы Сил обороны отбили 10 атак под Купянском, 19 атак под Бахмутом, 7 атак под Авдеевкой, 10 атак под Марьинкой, 2 атаки под Шахтерском. При этом украинцы наступают на Бахмутском и Мелитопольском отрезке фронта, а на Херсонщине — удерживают плацдарм.

Эксперт отмечал, что российское командование действительно заметило, что имеет проблемы на отрезке фронта на юге. При этом бойцы ВСУ показали кадры попадания по российской технике, которая базировалась в 60 км от Днепра.

В ноябре на Луганщине ВСУ нанесла удар по колонне грузовиков россиян, которая находилась неподалеку от Кременной. При этом "корректировщиком" украинского удара стал помощник Орловского губернатора.