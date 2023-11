"Патової ситуації" немає: NYT показали кадри з позицій ЗСУ під Авдіївкою (фоторепортаж)

Західні журналісти побували неподалік від лінії фронту під Авдіївкою, ідеться у статті NYT. Журналісти побачили, з якими пораненнями вивозять звідти українських бійців.

Ситуація на лінії боїв на сході та півдні України не схожа на "патову", про яку згадував Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у колонці для The Economist. Зокрема, тривають удари РФ по позиціях ЗСУ під Авдіївкою, звідки прямо під обстрілами вивозять українських поранених бійців. Фоторепортаж з лінії фронту та оцінку поточних подій опублікувало видання The New York Times.

Журналісти NYT побували у евакуаційній машині, яка вивозила пораненого з лінії фронту під Авдіївкою. Процитували слова водія, який розповів про силу російських обстрілів: "Вони просто зрівнюють все з землею. Я ніколи не бачив нічого подібного". Після цього автори відзначили, що ситуація не статична і не "патова", як писав Залужний: триває боротьба за відвоювання вигідних позицій на лінії фронту.

Бліндаж ЗСУ на сході (фото - NYT)

"Для українських солдатів і медиків на фронті жорстока боротьба, спрямована на те, щоб зупинити невпинну російську атаку, водночас боротьбу за відвоювання вигідних позицій, не здається анітрохи статичною", — ідеться у статті.

Бійці ЗСУ зуміли зупинити атаки ЗС РФ під Авдіївкою, використовуючи безпілотники та касетні боєприпаси, відзначає NYT. Ворог зазнав "одні з найважчих втрат у війні". Однак українські підрозділи також мають втрати, пишуть журналісти. При цьому описують випадок, який спостерігали власними очима — евакуацію 12-ьох поранених, які мали різні "жахливі травми": з ногою, потрощеної вибухом міни, "з важкими пораненнями, ампутацією нижніх і верхніх кінцівок".

Стабілізаційний пункт на сході Фото: Facebook / Olga Soshenko

Водночас відбуваються деякі просування Сил оборони на Херсонщині, пише західне ЗМІ. Після цього цитують Фредеріка В. Кагана, директора проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва. На думку експерта, "позиційна війна в Україні — це не стабільний глухий кут". Зокрема перелічив, що саме може змінити ситуацію — стратегічні рішення РФ або України, допомога західних країн, рішення Кремля почати загальну мобілізацію.

Боєць ЗСУ - поруч з артилерійською гарматою (фото - NYT)

ЗМІ процитувало одного з українських бійців, який відзначив важливість продовження надання Україні західної зброї: "Потрібно, щоб у нас була перевага в усьому — тоді можливий прорив. Ми не маємо цієї переваги. У них більше авіації, радіорозвідки, радіоелектронної боротьби і більше людей", — сказав співрозмовник медіа.

Боєць ЗСУ - зі снарядом (фото - NYT)

Наразі відзначають, що українці втримали позиції завдяки тим же інструментам, що і росіяни — мінні поля, безпілотники, "обмежений артилерійський вогонь". Разом з цим, ЗСУ вдалось знищити близько 200 одиниць техніки ЗС РФ під час штурмів Авдіївки. Тому, ідеться у поясненні ексголовнокомандувач армії США в Європ Фредеріка Б. Ходжеса, не варто вимірювати успіх контрнаступу квадратними кілометрами землі.

Бійці ЗСУ розвантажують машину зі снарядами (фото - NYT)

Журналісти The New York Times підсумували загальний стан війни в Україні словами Філіпа М. Брідлав, генерала ВПС США у відставці. На думку генерала, Захід надає Україні таку кількість зброї, якої вистачає, щоб вистояти, але не здобути перемогу. Якщо так буде іти й надалі, то "Україна зрештою піддасться російській агресії", — наголосив американський військовий.

Контрнаступ ЗСУ — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 листопада вказано, що бійці Сил оборони відбили 10 атак під Куп'янськом, 19 атак під Бахмутом, 7 атак під Авдіївкою, 10 атак під Мар'їнкою, 2 атаки під Шахтарськом. При цьому українці наступають на Бахмутському та Мелітопольському відтинку фронту, а на Херсонщині — утримують плацдарм.

Експерт відзначав, що російське командування дійсно зауважило, що має проблеми на відтинку фронту на півдні. При цьому бійці ЗСУ показали кадри влучання по російській техніці, яка базувалась за 60 км від Дніпра.

У листопаді на Луганщині ЗСУ завдала удар по колоні вантажівок росіян, яка перебувала неподалік від Кремінної. При цьому "корегувальником" українського удару став помічник Орловського губернатора.