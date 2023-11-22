Драматург и волонтер: кем была россиянка, погибшая во время выступления на Донбассе (фото)

Погибшая называла себя балетмейстером, режиссером и драматургом. При этом она активно помогала российским оккупантам.

Related video

19 ноября российские оккупанты отмечали День ракетных войск и артиллерии в Донецкой области, однако несколько ударов со стороны ВСУ нанесли им колоссальные потери. Погибла также актриса из Москвы Полина Меньших, которая приехала на Донбасс выступить перед ВС РФ. Фокус разобрался, чем она занималась до гибели.

Россияне в честь праздника решили устроить концерт в селе Кумочово, где также планировали наградить бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, однако предварительно снаряды HIMARS испортили им планы.

На кадрах, которые появились в сети, можно увидеть саму Полину Меньших в окружении оккупантов. Она исполняла им под гитару песню, однако после фразы "Завидуйте нам" прозвучали взрывы и свет погас. Спустя некоторое время появилась информация, что российская актриса погибла.

Полина Меньших: что о ней известно

Девушка в своих социальных сетях регулярно рассказывала о своей деятельности. Сама она себя называла балетмейстером, режиссером и драматургом, однако по данным россиян она также активно помогала российским оккупантам.

В 1996 году она закончила институт культуры и продолжила заниматься творческой профессией. За 27 лет, как она пишет в социальных сетях, смогла поставить 6 спектаклей и организовать несколько концертов.

При этом о деятельности на оккупированных территориях Украины она ничего не писала. Также неизвестно, был ли это первый ее концерт в захваченных регионах.

Что известно о россиянке, которая погибла выступая перед ВС РФ Фото: Facebook Что известно о россиянке, которая погибла выступая перед ВС РФ Фото: Facebook

Сколько российской артистке лет — неизвестно, однако недавно она отпраздновала свой последний день рождения.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что россияне возмущены тем, что ВСУ нанесли удар по праздничным торжествам, в которых принимали участие солдаты 810 бригады морской пехоты ВС РФ. В результате минимум 25 человек погибли, а еще около сотни ранены.