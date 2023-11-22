Драматург і волонтерка: ким була росіянка, яка загинула під час виступу на Донбасі (фото)

Загибла називала себе балетмейстером, режисером і драматургом. При цьому вона активно допомагала російським окупантам.

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19 листопада російські окупанти відзначали День ракетних військ і артилерії на Донеччині, проте кілька ударів з боку ЗСУ завдали їм колосальних втрат. Загинула також акторка з Москви Поліна Меньших, яка приїхала на Донбас виступити перед ЗС РФ. Фокус розібрався, чим вона займалася до загибелі.

Росіяни на честь свята вирішили влаштувати концерт у селі Кумочово, де також планували нагородити бійців 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, однак попередньо снаряди HIMARS зіпсували їм плани.

На кадрах, які з'явилися в мережі, можна побачити саму Поліну Меньших в оточенні окупантів. Вона виконувала їм під гітару пісню, однак після фрази "Заздріть нам" пролунали вибухи і світло згасло. Через деякий час з'явилася інформація, що російська акторка загинула.

Поліна Менших: що про неї відомо

Дівчина у своїх соціальних мережах регулярно розповідала про свою діяльність. Сама вона себе називала балетмейстером, режисером і драматургом, однак за даними росіян вона також активно допомагала російським окупантам.

У 1996 році вона закінчила інститут культури і продовжила займатися творчою професією. За 27 років, як вона пише в соціальних мережах, змогла поставити 6 вистав і організувати кілька концертів.

При цьому про діяльність на окупованих територіях України вона нічого не писала. Також невідомо, чи був це перший її концерт у захоплених регіонах.

Що відомо про росіянку, яка загинула виступаючи перед ЗС РФ Фото: Facebook Що відомо про росіянку, яка загинула виступаючи перед ЗС РФ Фото: Facebook

Скільки російській артистці років — невідомо, проте нещодавно вона відсвяткувала свій останній день народження.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що росіяни обурені тим, що ЗСУ завдали удару по святкових урочистостях, у яких брали участь солдати 810 бригади морської піхоти ЗС РФ. Унаслідок цього щонайменше 25 людей загинули, а ще близько сотні поранено.