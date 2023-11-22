Результаты видны на поле боя: в США оценили, как ВСУ используют американскую военную технику

Как рассказала представитель Минобороны США Сабрина Сингх, украинские военные эффективно используют переданные вооружение и технику.

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В Пентагоне считают, что Вооруженные силы Украины эффективно используют ту военную технику, которую предоставили США. Об этом 21 ноября во время брифинга сообщила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, американская военная помощь оказала положительное влияние на ход боевых действий в Украине. Все результаты можно прямо увидеть на поле боя.

"Украинские военные эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя", — сказала Сингх.

Представитель Пентагона особо отметила РСЗО HIMARS, а также комплексы ПВО, которые предоставил Запад.

"Итак, мы очень уверены в том, что мы смогли дать Украине для достижения прогресса на поле боя", — сказала она.

Чиновника также упомянула возможную передачу иранских ракет России. В Штатах считают, что Кремль может использовать эти ракеты против Украины, однако пока нет документальных доказательств того, что такая сделка между Тегераном и Москвой действительно планируется.

Ранее сообщалось, что Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности. В октябре Тегеран и Москва заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Ирана уже закончилось. Это открывает для Кремля возможность открыто приобрести у этого государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии.

Также СМИ писали, что Соединенные штаты пришлют Украине РСЗО HIMARS "с сюрпризом". Размер нового пакета Киеву от Вашингтона меньше, чем предыдущие разы, что отражает новую реальность более строгих ограничений в поддержке США Украины.