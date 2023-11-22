Кузница демократии: ЕС в 4 раза увеличит производство боеприпасов до конца 2024 года

Евросоюз имеет мощности, чтобы быстро нарастить производство, утверждает еврокомиссар Тьерри Бретон после визита на предприятия в 15 странах.

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Производство боеприпасов в Европейском Союзе достигнет 1,3-1,4 млн боеприпасов в год до конца 2024 года. Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает DW.

К весне 2024 года европейские производители боеприпасов дойдут до производства 1 000 000 боеприпасов в год. К концу 2024 года, по оценкам Бретона, будет производиться 1,3-1,4 млн снарядов. Об этом он сказал во время заседания Европарламента, на котором обсуждались обязательства передать Украине один миллион боеприпасов до марта 2024 года. Свои оценки Тьерри Бретон сделал после того, как посетил оборонно-промышленные компании в 15 странах Евросоюза.

С момента заявления в марте о намерении поставить Украине 1 млн боеприпасов, ЕС смог передать только 300 тысяч. Для расширения мощностей из Европейского фонда мира выделили 2 млрд евро. Сейчас проблемой является то, что страны ЕС подписывают недостаточное количество контрактов для производства боеприпасов.

40% изготовленных боеприпасов ЕС поставляет другим заказчикам, а не Украине

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", — заявил Бретон.

Также он добавил, что в Европе все же наращивается производство снарядов. Европейский союз способен быстро создать дополнительные мощности, но для поставки Украине обещанных объемов должна быть политическая воля. Сейчас 40% объема от производства ЕС поставляет другим заказчикам, а не Киеву.

В Defense Express добавляют, что сейчас Европа производит, по разным оценкам, 300-500 тысяч боеприпасов в год. Поэтому в течение 2 лет ЕС должен в 4 раза увеличить производство снарядов.

К примеру США сейчас производят 336 тысяч боеприпасов в год, а выйти на показатель 1,2 млн в год они должны к 2025 году.

Напомним, 21 ноября СМИ писали, что из-за войны в Израиле поставки боеприпасов в Украину уменьшились на треть.

20 ноября в США ответили, когда Украина получит дальнобойное оружие и артиллерийские боеприпасы.