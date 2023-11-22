Кузня демократії: ЄС в 4 рази збільшить виробництво боєприпасів до кінця 2024 року

Євросоюз має потужності, щоб швидко наростити виробництво, стверджує єврокомісар Тьєррі Бретон після візиту на підприємства у 15 країн.

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Виробництво боєприпасів в Європейському Союзі сягне 1,3-1,4 млн боєприпасів на рік до кінця 2024 року. Про це повідомляє єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає DW.

До весни 2024 року європейські виробники боєприпасів дійдуть до виробництва 1 000 000 боєприпасів на рік. До кінця 2024 року, за оцінками Бретона, виготовлятиметься 1,3-1,4 млн снарядів. Про це він сказав під час засідання Європарламенту, на якому обговорювались зобовʼязання передати Україні один мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Свої оцінки Тьєррі Бретон зробив після того, як відвідав оборонно-промислові компанії в 15 країнах Євросоюзу.

З моменту заяви у березні про намір поставити Україні 1 млн боєприпасів, ЄС зміг передати лише 300 тисяч. Для розширення потужностей з Європейського фонду миру виділили 2 млрд євро. Наразі проблемою є те, що країни ЄС підписують недостатню кількість контрактів для виробництва боєприпасів.

40% виготовлених боєприпасів ЄС постачає іншим замовникам, а не Україні

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну", — заявив Бретон.

Також він додав, що в Європі все ж нарощується виробництво снарядів. Європейський союз здатний швидко створити додаткові потужності, але для постачання Україні обіцяних обʼємів має бути політична воля. Наразі 40% обʼєму від виробництва ЄС постачає іншим замовникам, а не Києву.

У Defense Express додають, що наразі Європа виробляє, за різними оцінками, 300-500 тисяч боєприпасів на рік. Відтак протягом 2 років ЄС має у 4 рази збільшити виробництво снарядів.

До прикладу США зараз виробляють 336 тисяч боєприпасів на рік, а вийти на показник 1,2 млн на рік вони мають до 2025 року.

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ писали, що через війну в Ізраїлі постачання боєприпасів в Україну зменшилось на третину.

20 листопада у США відповіли, коли Україна отримає далекобійну зброю та артилерійські боєприпаси.