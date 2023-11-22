Иранские прокси атаковали базу США в Ираке: в ответ подняли "Ангел смерти" AC-130

ВВС США незамедлительно отреагировали на атаку, подняв в воздух "летающую батарею" специальных операций AC-130. В результате ответного удара были уничтожены несколько боевиков, сообщили в Пентагоне.

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Поддерживаемые Ираном боевики 21 ноября атаковали американскую авиабазу "Аль-Асад" в Ираке с помощью баллистической ракеты, в результате чего несколько военнослужащих США получили незначительные ранения. Американские силы мгновенно подняли в воздух тяжеловооруженный самолет специальных операций ВВС США AC-130, который нанес ответный удар по боевикам. Об этом 22 ноября сообщили в ABC News.

По словам американских официальных лиц, боевики нанесли удар баллистической ракетой ближнего радиуса действия из грузовика по американским войскам на западе Ирака. Как заявила пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, это был первый случай применения баллистической ракеты для нанесения удара по американским войскам с момента начала серии атак против них в Ираке и Сирии 17 октября. По ее словам, реакция США была "незамедлительной".

"Сразу же после атаки американский военный самолет AC-130, находившийся в этом районе, нанес удар в целях самообороны по автомобилю иранских боевиков и нескольким сотрудникам иранских боевиков, участвовавших в этой атаке", — сказала пресс-секретарь.

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Эту же информацию подтвердил американский бригадный генерал Пэт Райдер. Он уточнил, что от удара пострадали восемь военнослужащих США, а в результате ответного удара были уничтожены несколько проиранских боевиков.

Напомним, 19 октября на западе Ирака была атакована беспилотниками-камикадзе американская авиабаза "Аль-Асад". По некоторым данным база была обстреляна с применением реактивных систем залпового огня "Град".