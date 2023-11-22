Іранські проксі атакували базу США в Іраку: у відповідь підняли "Ангел смерті" AC-130

ВПС США негайно відреагували на атаку, піднявши в повітря "літаючу батарею" спеціальних операцій AC-130. Унаслідок удару у відповідь було знищено кількох бойовиків, повідомили в Пентагоні.

Related video

Підтримувані Іраном бойовики 21 листопада атакували американську авіабазу "Аль-Асад" в Іраку за допомогою балістичної ракети, внаслідок чого кілька військовослужбовців США дістали незначні поранення. Американські сили миттєво підняли в повітря важкоозброєний літак спеціальних операцій ВПС США AC-130, який завдав удару у відповідь по бойовиках. Про це 22 листопада повідомили в ABC News.

За словами американських офіційних осіб, бойовики завдали удару балістичною ракетою ближнього радіуса дії з вантажівки по американських військах на заході Іраку. Як заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх, це був перший випадок застосування балістичної ракети для задавання удару по американських військах від моменту початку серії атак проти них в Іраку і Сирії 17 жовтня. За її словами, реакція США була "негайною".

"Одразу ж після атаки американський військовий літак AC-130, який перебував у цьому районі, завдав удару з метою самооборони по автомобілю іранських бойовиків і кільком співробітникам іранських бойовиків, які брали участь у цій атаці", — сказала прессекретарка.

Важливо

Бази в Іраку були атаковані дронами Murad: якої шкоди вони завдали військовим США (відео)

Цю ж інформацію підтвердив американський бригадний генерал Пет Райдер. Він уточнив, що від удару постраждали вісім військовослужбовців США, а внаслідок удару у відповідь було знищено кілька проіранських бойовиків.

Нагадаємо, 19 жовтня на заході Іраку було атаковано безпілотниками-камікадзе американську авіабазу "Аль-Асад". За деякими даними базу обстріляли із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град".