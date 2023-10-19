Третя атака за добу: в Іраку обстріляли авіабазу США, — ЗМІ

Іракські військові закрили територію навколо бази. Джерелам ЗМІ невідомо, чи є жертви та руйнування внаслідок атаки по американській авіабазі.

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Ввечері 19 жовтня на заході Іраку атакували авіабазу США "Айн-ель-Асад". Про це повідомило видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Видання зазначило, що на авіабазі розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Зокрема, всередині бази лунали звуки вибухів. Журналісти повідомили, що авіабаза зазнала ракетного обстрілу та атаки безпілотних літальних апаратів. Натомість іракські військові наголосили, що закрили територію навколо бази й почали пошукову операцію.

За інформацією джерел ЗМІ, поки невідомо, чи є жертви та руйнування внаслідок атаки. Журналісти додали, що це третя атака на авіабази США, розміщені в Іраку, за менш ніж 24 години.

Тоді як видання Shafaq News з посиланням на власні джерела повідомило, що авіабаза "Айн-ель-Асад" була обстріляна з РСЗВ "Град".

Нагадаємо, 18 жовтня в Іраку був атакований безпілотниками військовий аеропорт "Харір", де дислокувалися американські військові. Угрупування, пов'язане з Іраном, "Ташкіль аль-Варітін — оперативний штаб "Повінь Аль-Акса" взяло на себе відповідальність. Того ж дня американські військові запобігли атаці дрона на авіабазу "Айн аль-Асад" на заході Іраку.

Пізніше стало відомо, що атаки на військові бази США в Іраку здійснили угрупування "Ташкіль аль-Варітін" і "Аль-Мукавама аль-Ісламія філ аль-Ірак". Зокрема, бойовики використали дрони Murad-5 і Ababil-2. ЗМІ з посиланням на анонімні джерела зазначили, що внаслідок ударів по американських базах військовослужбовці США зазнали легких ушкоджень.