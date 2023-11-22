Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Три миллиона патронов для винтовок и пулеметов: Украина получила от Литвы новый пакет помощи

война рф против украины, лива, литва передала помощь, военная помощь от литвы, минобороны литвы

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, когда формирует свои пакеты помощи.

Related video

Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Он содержит патроны, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве обороны Литвы.

"Сегодня в Украину поступил еще один новый пакет военной поддержки от Литвы. Армия Литвы передала ВСУ 3 миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", — говорится в сообщении.

Fullscreen

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя их пакеты помощи.

"Предоставляя патроны, системы дистанционного подрыва и оборудование для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем устойчивость Украины к российской агрессии", — отметил он.

Назначение патронов 7,62×51 мм

Патроны 7,62×51 мм НАТО предназначены для использования военными силами в винтовках и пулеметах. В Вооруженных силах США эти патроны появились вместе с винтовкой M14 и пулеметом M60 в 1950-х годах. В странах Западной Европы самой известной винтовкой под этот патрон стала FN FAL, разработанная бельгийской оружейной фабрикой Fabrique Nationale de Herstal.

Этот патрон разрабатывался как облегченный вариант патрона .30-06 Springfield (7,62x63 мм), в расчете на достижение той же баллистики и энергетики боеприпаса при уменьшении его размеров за счет меньшего по массе заряда более мощного и современного пороха в уменьшенной гильзе.

Патроны 7,62×51 мм НАТО Fullscreen
Патроны 7,62×51 мм НАТО

Напомним, что в Литве решили штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. А полученные средства будут переводить в Фонд сотрудничества с целью развития для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Литва в ноябре вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующие поправки в Закон о природном газе были приняты 26 октября 2023 года.