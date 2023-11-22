Три миллиона патронов для винтовок и пулеметов: Украина получила от Литвы новый пакет помощи

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, когда формирует свои пакеты помощи.

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Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Он содержит патроны, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве обороны Литвы.

"Сегодня в Украину поступил еще один новый пакет военной поддержки от Литвы. Армия Литвы передала ВСУ 3 миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", — говорится в сообщении.

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя их пакеты помощи.

"Предоставляя патроны, системы дистанционного подрыва и оборудование для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем устойчивость Украины к российской агрессии", — отметил он.

Назначение патронов 7,62×51 мм

Патроны 7,62×51 мм НАТО предназначены для использования военными силами в винтовках и пулеметах. В Вооруженных силах США эти патроны появились вместе с винтовкой M14 и пулеметом M60 в 1950-х годах. В странах Западной Европы самой известной винтовкой под этот патрон стала FN FAL, разработанная бельгийской оружейной фабрикой Fabrique Nationale de Herstal.

Этот патрон разрабатывался как облегченный вариант патрона .30-06 Springfield (7,62x63 мм), в расчете на достижение той же баллистики и энергетики боеприпаса при уменьшении его размеров за счет меньшего по массе заряда более мощного и современного пороха в уменьшенной гильзе.

Патроны 7,62×51 мм НАТО

Напомним, что в Литве решили штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. А полученные средства будут переводить в Фонд сотрудничества с целью развития для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Литва в ноябре вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующие поправки в Закон о природном газе были приняты 26 октября 2023 года.