Три мільйони набоїв для гвинтівок і кулеметів: Україна отримала від Литви новий пакет допомоги

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, коли формує свої пакети допомоги.

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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Він містить набої, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Про це 22 листопада повідомили в Міністерстві оборони Литви.

"Сьогодні до України надійшов ще один новий пакет військової підтримки від Литви. Армія Литви передала ЗСУ 3 мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, формуючи їхні пакети допомоги.

"Надаючи набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов, ми відчутно посилюємо стійкість України до російської агресії", – зазначив він.

Призначення набоїв 7,62×51 мм

Набої 7,62×51 мм НАТО призначені для використання військовими силами у гвинтівках та кулеметах. У Збройних силах США ці набої з'явились разом із гвинтівкою M14 та кулеметом M60 у 1950-х роках. У країнах Західної Європи найвідомішою гвинтівкою під цей набій стала FN FAL, розроблена бельгійською зброярнею Fabrique Nationale de Herstal.

Цей патрон розроблявся як полегшений варіант набою .30-06 Springfield (7,62x63 мм), у розрахунку на досягнення тієї ж балістики та енергетики боєприпасу при зменшенні його розмірів за рахунок меншого за масою заряду більш потужного і сучасного пороху в зменшеній гільзі.

Набої 7,62×51 мм НАТО

Нагадаємо, що у Литві вирішили штрафувати за недотримання міжнародних і національних санкцій. А отримані кошти переказуватимуть до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Литва в листопаді запроваджує заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Відповідні поправки до Закону про природний газ було ухвалено 26 жовтня 2023 року.