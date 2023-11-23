Новый вертолет MH-139A Gray Wolf готов пойти в серию: на что способна машина (фото)

"Серый волк" от компании Boeing призван заменить устаревший UH-1N Huey и должен будет обеспечивать прикрытие сухопутных объектов AFGSC, а также защищать межконтинентальные баллистически ракеты на территории США.

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В октябре текущего года компания Boeing передала ВВС США последний испытательный прототип вертолета MH-139A Grey Wolf, завершив этап исследований, разработок, испытаний и оценки. В 2024 году компания планирует запустить серийное производство данной машины. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что MH-139A Grey Wolf призван заменить устаревший UH-1N Huey, выполняя такие функции, как патрулирование с целью защиты сухопутных объектов AFGSC, в том числе защита межконтинентальных баллистических ракет на территории США, а также перевозка VIP-персон и сотрудников служб безопасности. Этот переход означает усовершенствование парка ВВС, обеспечивающее более эффективное и адаптируемое решение задач национальной безопасности.

Процесс сборки MH-139A Grey Wolf

Директор программы "MH-139" Азим Хан заявил, что вертолет будет способствовать существенному улучшению возможностей ВВС в области национальной безопасности. Американские воздушные силы должны получить в ближайшей перспективе 13 таких машин.

"Это важный шаг в сторону ввода вертолета в эксплуатацию. С поставкой последнего испытательного образца мы вступаем в увлекательную фазу производства", — заявил он.

Особенности MH-139A

Вертолет создан на известной платформе многоцелевого вертолета AW139, который в свое время показал высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Grey Wolf — этот многоцелевой вертолет имеет кабину для размещения до 15 человек, разработанную для поддержки сил, защищающих межконтинентальные баллистические ракеты. В машине предусмотрены несколько точек для установки вооружения.

Испытания MH-139A

Он также имеет усовершенствованные приборы по сравнению с предшественником, а его двигатели разработаны для снижения инфракрасной заметности от ИК-обнаружения и ракет.

Разработчики утверждают, что MH-139A превосходит вертолеты UH-1N по ряду летных характеристик, благодаря чему упрощается патрулирование территорий.

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Напомним, 3 ноября стало известно, что Boeing рассчитывает передать Воздушным силам США третий и четвертый истребители F-15EX Strike Eagle II. Американскому производителю удается догонять план производства истребителей в последней модификации, несмотря на задержку в 4 месяца.