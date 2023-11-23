Под Бахмутом ВС РФ гонят свою пехоту через собственные минные поля, — бригада НГУ "Рубеж"

Враг волнами бросает пехоту на позиции украинских защитников, которые перешли к позиционной обороне из-за ухудшения погоды. Противник пытается осуществлять давление на логистику ВСУ и НГУ.

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Российские оккупанты заставляют свою же пехоту передвигаться по заминированным полям и даже заминируют отходы солдатам РФ, чтобы те не отступали. Об этом "Эспрессо" рассказал начальник штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный.

По его словам, на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны.

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"Враг волнами бросает пехоту, не жалея ее. ВСУ перешли к позиционной обороне, потому что погода ухудшилась. Противник пытается осуществлять давление на нашу логистику, усилились обстрелы позиций украинских защитников. Несмотря на нашу контрбатарейную борьбу, враг усилил влияние "ланцетов", а также осуществляет минирование. Противник забрасывает нашу пехоту собственным мясом", — подчеркнул Нагорный.

По его словам, украинским защитникам приходится наблюдать, как командование ВС РФ гонит на штурмы российских солдат, а те на собственных минах подрываются.

"Россияне не в состоянии логистически обеспечить то количество человек, которое они нагнали. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут по собственным заминированным полям. Россияне уже дошли до того, что заминируют отходы, чтобы их пехота не смогла отойти во время штурма, а сзади ставят пулеметчиков. Несмотря на собственные потери, противник продолжает атаковать", — добавил Нагорный.

Напомним, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что его бойцы сталкивались с ситуациями, когда во время выхода для выполнения боевого задания их уже ждал враг.

Ранее сообщалось, что ВСУ успешно продвигаются на юго-запад от Бахмута. Российские источники заявляют, что оккупационная группировка продвинулась на юго-запад от Бахмута.