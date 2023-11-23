Під Бахмутом ЗС РФ женуть свою піхоту через власні мінні поля, — бригада НГУ "Рубіж"

Ворог хвилями кидає піхоту на позиції українських захисників, які перейшли до позиційної оборони через погіршення погоди. Противник намагається здійснювати тиск на логістику ЗСУ і НГУ.

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Російські окупанти змушують свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і навіть заміновують відходи солдатам РФ, щоб ті не відступали. Про це "Еспресо" розповів начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний.

За його словами, на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони.

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"Ворог хвилями кидає піхоту, не шкодуючи її. ЗСУ перейшли до позиційної оборони, тому що погода погіршилася. Противник намагається здійснювати тиск на нашу логістику, посилилися обстріли позицій українських захисників. Попри нашу контрбатарейну боротьбу, ворог посилив вплив "ланцетів", а також здійснює мінування. Противник закидує нашу піхоту власним м'ясом", — наголосив Нагорний.

За його словами, українським захисникам доводиться спостерігати, як командування ЗС РФ жене на штурми російських солдатів, а ті на власних мінах підриваються.

"Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями. Росіяни вже дійшли до того, що заміновують відходи, щоб їхня піхота не змогла відійти під час штурму, а позаду ставлять кулеметників. Попри власні втрати, противник продовжує атакувати", — додав Нагорний.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади розповів, що його бійці стикались із ситуаціями, коли під час виходу для виконання бойового завдання на них вже чекав ворог.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно просуваються на південний захід від Бахмута. Російські джерела заявляють, що окупаційне угруповання просунулося на південний захід від Бахмута.