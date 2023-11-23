"Удачное взаимодействие не оставило шанса": бойцы НГУ остановили штурм оккупантов на Запорожье (видео)

Враг пытался приблизиться к позициям бригады "Спартан", но столкнулся с успешной коллективной работой пехоты, аэроразведки и артиллерии.

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В Запорожской области российские оккупанты неудачно сходили на штурм позиций бойцов бригады НГУ "Спартан". Об этом сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Наши "спартанцы" отбили атаку российских штурмовиков на Запорожском направлении. Воины бригады "Спартан" Гвардии Наступления уничтожили личный состав противника", — проинформировал он.

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Игорь Клименко отметил, что украинские защитники успешно отработали по врагу, поскольку было удачное взаимодействие пехоты, аэроразведки и артиллерии, и оно не оставило шансов оккупантам.

"И так будет с каждым, кто придет с оружием на нашу землю", напомнил министр.

На опубликованных кадрах видно, как по врагу, который пытается приблизиться к позициям НГУ, отрабатывает артиллерия.

Напомним, что 23 ноября сообщалось, что оборона ВСУ в Авдеевке не позволяет врагу достичь своих целей.

Ранее сообщалось, что ГУР Минобороны осуществило киберспецоперацию в отношении "Росавиации" и выявило большие проблемы в этой сфере из-за санкций.