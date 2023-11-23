"Вдала взаємодія не залишила шансу": бійці НГУ зупинили штурм окупантів на Запоріжжі (відео)

Ворог намагався наблизитися до позицій бригади "Спартан", але зіткнувся з успішною колективною роботою піхоти, аеророзвідки та артилерії.

Related video

В Запорізькій області російські окупанти невдало сходили на штурм позицій бійців бригади НГУ "Спартан". Про це повідомив 23 листопада в своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наші "спартанці" відбили атаку російських штурмовиків на Запорізькому напрямку. Воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу знищили особовий склад противника", — проінформував він.

Важливо

Під Бахмутом ЗС РФ женуть свою піхоту через власні мінні поля, — бригада НГУ "Рубіж"

Ігор Клименко наголосив, що українські захисники успішно відпрацювали по ворогу, оскільки була вдала взаємодія піхоти, аеророзвідки та артилерії, і вона не залишила шансів окупантам.

"І так буде з кожним, хто прийде зі зброєю на нашу землю", нагадав міністр.

На опублікованих кадрах видно, як по ворогу, який намагається наблизитися до позицій НГУ, відпрацьовує артилерія.

Нагадаємо, що 23 листопада повідомлялося, що оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що ГУР Міноборони здійснило кіберспецоперацію щодо "Росавіації" і виявило великі проблеми в цій сфері через санкції.