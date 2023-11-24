Война на Ближнем Востоке: Ирак и Сирия атаковали американские базы, — СМИ

Для атак были использованы ракеты и беспилотники. Накануне Ирак обвинил США в эскалации из-за удара по боевикам группы Катаиб Хезболла.

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Ирак и Сирия четыре раза атаковали войска США в течение нескольких часов. Об этом говорится в материале Reuters.

23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.

"Говоря на условиях анонимности, чиновник сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника одностороннего действия", — передали журналисты.

В Ираке беспилотники были запущены по авиабазе Айн-аль-Асад к западу от Багдада и по базе США вблизи аэропорта Эрбиль на севере.

Ранее в тот же день о нападениях на эти места заявляла группа, называющая себя Исламским сопротивлением. Аналитики предполагают, что в ней объединены несколько иракских вооруженных групп, связанных с Ираном.

В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Ее представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.

Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии — 37.

Напомним, 21 ноября боевики Ирана также атаковали американскую авиабазу с помощью ракеты. По данным СМИ, несколько военнослужащих получили ранения.

Ночью на 9 ноября с войсками США вступила в бой Сирийская армия. Сообщалось, что обе стороны применили широкий спектр вооружений, в частности тяжелую артиллерию и ракеты.