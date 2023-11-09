Эскалация на Ближнем Востоке: армия Сирии вступила в бой с американскими войсками

Ожесточенные боестолкновения начались после бомбардировок ВВС США и Израиля города Дайр-эз-Заур, который расположен на северо-востоке Сирии.

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Сирийская армия ночью 9 ноября вступила в бой с войсками США и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами (СДС) к востоку от реки Евфрат. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ожесточенные бои начались после того, как израильские и американские ВВС нанесли удар по восточным кварталам города Дайр-эз-Заур, расположенном на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что конфликтующие стороны применили широкий спектр вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. Бои начались около 3:00, а через час активность боестолкновений снизилась.

Накануне, 8 ноября, израильские ВВС нанесли удар "по некоторым военным пунктам в южном регионе" Сирии. Одновременно с этим американцы атаковали склад с оружием на востоке ближневосточной страны. При этом военное командование США что истребители F-15 нанесли удар в целях самообороны, поскольку склад использовали представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок.

"После серии нападений на американских граждан в Ираке и Сирии силы Центрального командования США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, используемому КСИР и связанными с ним группировками. Мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа от тех, кто несет ответственность за эти нападения, и ответим в удобное для нас время и в удобном месте", — говорится в сообщении Пентагона.

Вместе с тем заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул 8 ноября заявила, что в Пентагоне допускают возобновление военных действий против КСИР и их проиранских группировок. Причиной этому непрекращающиеся атаки на военные базы и другие объекты в США на территории Сирии и Ирака. По ее словам, с 17 октября они были атакованы различными группировками 41 раз.

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"США приняли и при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против КСИР и связанных с ним группировок. Это включает применение силы против военнослужащих и объектов КСИР и связанных с ним группировок, находящимся в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США", — подчеркнула Строул.

Напомним, министр обороны Ирана генерал Мохаммад Реза Аштиани 5 ноября призывал немедленно прекратить войну в секторе Газа и заявил, что США ждет "тяжелый удар" если война в анклаве не прекратится.