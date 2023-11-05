США ждет "тяжелый удар", если война в Секторе Газа продолжится, – министр обороны Ирана

По мнению иранского чиновника, Вашингтон каким-то образом должен ввести режим прекращения огня в Секторе Газа. Тегеран также призывает мир не покупать товары из США и других западных стран, поддерживающих Израиль.

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Министр обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "тяжелым ударом", если война в Секторе Газа не прекратится. Об этом сообщило иранское агентство Khabar Online.

Вашингтон обязан установить режим прекращения огня в анклаве, добавил министр.

"Наш совет американцам — немедленно прекратите войну и введите режим прекращения огня. Иначе вас ждет тяжелый удар", — заявил Аштиани.

Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Мохаммадреза Накди также пригрозил ударами по "интересам Штатов", если война боевиков ХАМАС с Израилем не прекратится. Глава спецслужбы призвал к всемирному бойкоту товаров из США и других западных стран, поддерживающих Израиль.

Отметим, что министр обороны Ирана не раз обвинял США во вмешательстве в войну боевиков ХАМАС с Израилем. Недавно он заявил, что Вашингтон совершил стратегическую ошибку, встав на сторону Тель-Авива и в будущем "обязательно пострадает".

Напомним, израильский министр культурного наследия Амихай Элияху недавно предложил сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа. Говоря о проживании в анклаве мирных людей, он сказал, что "во время войны неизбежно бывают жертвы".

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.