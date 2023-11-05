США чекає "важкий удар", якщо війна в Секторі Гази продовжиться, — міністр оборони Ірану

На думку іранського чиновника, Вашингтон якимось чином має запровадити режим припинення вогню в Секторі Газа. Тегеран також закликає світ не купувати товари зі США та інших західних країн, які підтримують Ізраїль.

Related video

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані пригрозив США "важким ударом", якщо війна в Секторі Гази не припиниться. Про це повідомило іранське агентство Khabar Online.

Вашингтон зобов'язаний встановити режим припинення вогню в анклаві, додав міністр.

"Наша порада американцям — негайно припиніть війну і введіть режим припинення вогню. Інакше на вас чекає важкий удар", — заявив Аштіані.

Заступник глави Корпусу вартових ісламської революції Мохаммадреза Накді також пригрозив ударами по "інтересах Штатів", якщо війна бойовиків ХАМАС з Ізраїлем не припиниться. Голова спецслужби закликав до всесвітнього бойкоту товарів зі США та інших західних країн, що підтримують Ізраїль.

Зазначимо, що міністр оборони Ірану не раз звинувачував США у втручанні у війну бойовиків ХАМАС з Ізраїлем. Нещодавно він заявив, що Вашингтон припустився стратегічної помилки, ставши на бік Тель-Авіва і в майбутньому "обов'язково постраждає".

Нагадаємо, ізраїльський міністр культурної спадщини Аміхай Еліяху нещодавно запропонував скинути ядерну бомбу на Сектор Гази. Говорячи про проживання в анклаві мирних людей, він сказав, що "під час війни неминуче бувають жертви".

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.