Ескалація на Близькому Сході: армія Сирії вступила в бій з американськими військами

Запеклі зіткнення почалися після бомбардувань ВПС США та Ізраїлю міста Дайр-ез-Заур, яке розташоване на північному сході Сирії.

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Сирійська армія вночі 9 листопада вступила в бій з військами США і підтримуваними ними Сирійськими демократичними силами (СДС) на схід від річки Євфрат. Як повідомляє телеканал Al Mayadeen, запеклі бої почалися після того, як ізраїльські й американські ВПС завдали удару по східних кварталах міста Дайр-ез-Заур, розташованого на північному сході Сирії.

Повідомляється, що конфліктуючі сторони застосували широкий спектр озброєнь, включно з важкою артилерією і ракетами. Бої почалися близько 3:00, а за годину активність бойових зіткнень знизилася.

Напередодні, 8 листопада, ізраїльські ВПС завдали удару "по деяких військових пунктах у південному регіоні" Сирії. Одночасно з цим американці атакували склад зі зброєю на сході близькосхідної країни. Водночас військове командування США заявило, що винищувачі F-15 завдали удару з метою самооборони, оскільки склад використовували представники іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаних із ним угруповань.

"Після серії нападів на американських громадян в Іраку та Сирії сили Центрального командування США завдали авіаудару по об'єкту в Сирії, що використовується КВІР і пов'язаними з ним угрупованнями. Ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу від тих, хто несе відповідальність за ці напади, і відповімо у зручний для нас час і в зручному місці", — йдеться в повідомленні Пентагону.

Водночас заступник помічника міністра оборони США у справах Близького Сходу Дана Строул 8 листопада заявила, що в Пентагоні припускають відновлення військових дій проти КВІР та їхніх проіранських угруповань. Причиною цьому є безперервні атаки на військові бази та інші об'єкти в США на території Сирії та Іраку. За її словами, з 17 жовтня вони були атаковані різними угрупованнями 41 раз.

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"США вжили та за необхідності продовжать вживати необхідних військових заходів проти КВІР і пов'язаних із ним угруповань. Це включає застосування сили проти військовослужбовців та об'єктів КВІР і пов'язаних із ним угруповань, що перебувають у зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США", — підкреслила Строул.

Нагадаємо, міністр оборони Ірану генерал Мохаммад Реза Аштіані 5 листопада закликав негайно припинити війну в Секторі Гази і заявив, що на США чекає "важкий удар", якщо війна в анклаві не припиниться.