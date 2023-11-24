В горе, в радости и за границей: украинка объявила сбор на взятку для мужа-уклониста

После начала полномасштабного вторжения РФ женщина выехала за границу и поселилась в Лиссабоне. Уже год она вынуждена жить в чужой стране без мужа. Чтобы его вывезти женщина собирает 4000 евро.

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Гражданка Украины хочет вывезти мужа призывного возраста за границу в Португалию, где живет сама, но законных оснований для этого нет, а на взятку не хватает денег. Ради любви женщина решилась на отчаянный шаг — она выложила объявление о сборе денег на взятку на одной из платформ. Об этом в сети сообщил пользователь ukrjoker.

"Как вы, наверное, знаете, мужчинам не так просто покинуть Украину, когда идет война. Но есть возможность доставить его сюда, в Лиссабон. Это очень дорого и не по карману не только Кристине и Игорю", — прокомментировал объявление о сборе средств на взятку для мужчины автор публикации.

Речь идет о международной платформе GoFundMe, где люди размещают объявления с просьбой о разнообразной помощи.

В публикации о Кристине рассказывается, что с начала полномасштабного российского вторжения она выехала за границу и поселилась в Лиссабоне. Женщина якобы талантливый фотограф, но уже год вынуждена жить за границей без мужа. Чтобы его вывезти — нужно 4000 евро на взятку, а такая сумма является неподъемной для Игоря и Кристины. В истории о женщине на платформе же называется цифра в 3500 евро.

Судя по сундукам, в мире нашлось несколько добрых людей, которые бросили средства на воссоединение супругов. Украинцы же такому сбору средств не очень обрадовались.

Напомним, что 30 октября сообщалось, что военные РФ дают взятки, чтобы их не отправляли в Украину. Несмотря на взятки их отправляли на войну в Украину. Суд принимал во внимание их участие в "СВО" при вынесении своего приговора.

22 ноября стало известно, что почти 250 украинских спортсменов стали уклонистами . Спортсмены выезжают из страны на соревнования и сборы во время большой войны, но за невозвращение в установленный властями срок — их ждет наказание.