До 400 тысяч рублей: военные РФ дают взятки, чтобы их не отправляли в Украину, — росСМИ

Несмотря на взятки российских военных отправляли на войну в Украину. Суд принимал во внимание их участие в "СВО" при вынесении своего приговора, рассказали журналисты.

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В Российской Федерации мобилизованные и контрактники дают взятки за то, чтобы их не отправили на войну в Украину. Об этом сообщило издание "Важные истории".

Журналисты отметили, что изучали приговоры российских военных гарнизонных судов, в результате чего нашли несколько дел о взятках, которые российские военные выплачивали командованию ВС РФ, чтобы не ехать на войну в Украину. В частности, россияне платили от 10 до 400 тысяч рублей за такую возможность.

В феврале 2023 года контрактнику Дмитрию Угольникову командир за 10 тысяч рублей предложил не вносить его имя в список военных, подлежащих отправке "в служебную командировку для участия в специальной военной операции". В результате чего тот остался служить в должности радиотелефониста в Волгоградской области. Однако в сентябре суд обвинил его в "мелком взяточничестве" и обязал выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Суд учел ему смягчающее обстоятельство в виде участия в "СВО".

"Побывал ли он на войне до того, как заплатил взятку, или все же был отправлен туда после — в тексте приговора не сказано", — отметили журналисты.

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В январе 2023 года контрактник Николай Галушкин заплатил 25 тысяч рублей своему бывшему сослуживцу, который должен был передать взятку другому "бывшему военнослужащему, который имел авторитет среди военных и мог способствовать решению вопроса о не отправке Галушкина в зону проведения специальной военной операции". Однако "авторитетный" военнослужащий отказался помогать. Суд признал Галушкина виновным в попытке дать взятку и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Суд также учел в приговоре участие военного в войне.

Также мобилизованный Каиржан Кушимов заплатил командиру своего батальона 50 тысяч рублей, чтобы тот не включал его в списки военных, подлежащих отправке на войну. В сентябре его приговорили к условному сроку и штрафу в 250 тысяч рублей за дачу взятки. Другой мобилизованный Алексей Сидеропуло заплатил командиру батальона 100 тысяч рублей. Его также приговорили к условному сроку и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Суд учел участие мобилизованных в "СВО".

В берегу 2023 года мобилизованный Александр Коротков заплатил командиру 150 тысяч рублей, чтобы его не отправили в Украину. Суд приговорил его к условному сроку и назначил штраф в размере 750 тысяч рублей. Суд учел участие Короткова в "СВО".

Журналисты считают, что взятки с российских военных требовал один и тот же командир одного из батальонов воинской части 13766. В частности, дела военных РФ рассмотрел Волгоградский гарнизонный суд в течение 20-26 сентября, а тексты судебных дел почти идентичны.

В декабре 2022 года Александр Нейжмак, которого мобилизовали в феврале 2022 года в так называемой "ЛНР", заплатил 400 тысяч рублей сотруднику "Народной милиции ЛНР" за то, чтобы тот помог ему уволиться с военной службы по состоянию здоровья. Он не имел медицинских противопоказаний к службе, однако хотел уволиться из-за "тягот и лишений, связанных с военной службой". Его задержали при попытке передачи взятки. Его приговорили к двум с половиной годам в колонии строгого режима.

Напомним, аналитики Института изучения войны в своем отчете за 25 октября сообщили, что в Российской Федерации пытаются расширить боевую мощь без проведения всеобщей мобилизации. В течение 2024 года Россия планирует сформировать армейский корпус, семь мотострелковых дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.

5 октября аналитики Conflict Intelligence Team в отчете отметили, что в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации Минобороны России сформировало 123 новые воинские части. В частности, в сентябре того года нехватка кадров в подразделениях ВС РФ могла составлять от 55 до 70 тысяч человек.