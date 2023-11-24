В горі, в радості та за кордоном: українка оголосила збір на хабар для чоловіка-ухилянта

Після початку повномасштабного вторгнення РФ жінка виїхала за кордон і оселилася в Лісабоні. Вже рік вона змушена жити в чужій країні без чоловіка. Щоб його вивезти жінка збирає 4000 євро.

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Громадянка України хоче вивезти чоловіка призивного віку за кордон в Португалію, де мешкає сама, але законних підстав для цього немає, а на хабар не вистачає грошей. Заради кохання жінка зважилася на відчайдушний крок — вона виклала оголошення про збір грошей на хабар на одній з платформ. Про це в мережі повідомив користувач ukrjoker.

"Як ви, мабуть, знаєте, чоловікам не так просто покинути Україну, коли йде війна. Але є можливість доставити його сюди, в Лісабон. Це дуже дорого і не по кишені не тільки лише Христині та Ігорю", — прокоментував оголошення про збір коштів на хабар для чоловіка автор публікації.

Йдеться про міжнародну платформу GoFundMe, де люди розміщують оголошення з проханням про різноманітну допомогу.

В публікації про Христину розповідається, що з початку повномасштабного російського вторгнення вона виїхала за кордон і оселилася в Лісабоні. Жінка нібито талановитий фотограф, але вже рік змушена жити за кордоном без чоловіка. Щоб його вивезти — потрібно 4000 євро на хабар, а така сума є непідйомною для Ігоря та Христини. В історії про жінку на платформі ж називається цифра в 3500 євро.

Судячи зі скринів, в світі знайшлося кілька добрих людей, які кинули кошти на воз'єднання подружжя. Українці ж такому збору коштів не дуже зраділи.

Нагадаємо, що 30 жовтня повідомлялося, що військові РФ дають хабарі, аби їх не відправляли в Україну. Попри хабарі їх відправляли на війну в Україну. Суд брав до уваги їхню участь в "СВО" під час винесення свого вироку.

22 листопада стало відомо, що майже 250 українських спортсменів стали ухилянтами. Спортсмени виїжджають з країни на змагання і збори під час великої війни, але за неповернення у встановлений владою термін — на них чекає покарання.