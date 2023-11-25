Уже разделил на части: озвучили план Путина относительно Украины

Владимир Путин хотел присоединить к РФ юго-восток нашей страны, а из центральных и северных областей создать фейковую "Малороссию".

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Президент России Владимир Путин планировал разделить захваченную Украину на три части. Такое мнение выразил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

По его словам, план российского президента состоял в следующем. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть должна была присоединиться к РФ. Условно говоря, Харьков — Умань, юго-восток должен был быть аннексирован Россией как так называемая "Новороссия".

Из остальных территорий Путин планировал создать некий украинский вариант Беларуси — "Малороссию", где в Киеве будет свой президент, с более человеческим лицом, чем Виктор Янукович, но гораздо более лояльный и управляемый.

"Некий уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Этакое кукольное государство", — объяснил Грицак.

Профессор также уточнил, что западные области Украины Владимира Путина не интересовали. Более того, лидер России считал их опасными, "токсичными" и подумывал о том, чтобы отдать эти территории Польше.

Напомним, несколькими днями ранее глава Службы внешней разведки Украины описал планы Владимира Путина по войне в Украине. Александр Литвиненко считает, что Кремль поставил перед собой 4 задачи, чтобы вернуть якобы "исторические русские земли" и восстановить "Империю". Это касается не только Украины, но и других стран.

Напомним, что военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, для чего Путину нужен восток Украины. По его словам, президент России отдал оккупантам приказ захватить два украинских региона и это план минимум. Сейчас Кремль хочет добиться позитива накануне выборов.