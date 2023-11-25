Уже розділив на частини: озвучили план Путіна щодо України

Володимир Путін хотів приєднати до РФ південний схід нашої країни, а з центральних і північних областей створити фейкову "Малоросію".

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Президент Росії Володимир Путін планував розділити захоплену Україну на три частини. Таку думку висловив професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, план російського президента полягав у такому. Перша частина полягала в тому, що вся так звана Новоросія, російськомовна частина мала приєднатися до РФ. Умовно кажучи, Харків — Умань, південний схід мав бути анексований Росією як так звана "Новоросія".

З решти територій Путін планував створити якийсь український варіант Білорусі — "Малоросію", де в Києві буде свій президент, з більш людським обличчям, ніж Віктор Янукович, але набагато лояльніший і керованіший.

"Якийсь зменшений варіант Білорусі. Аграрний, без великої промисловості, без західних територій. І цілком під впливом. Така собі лялькова держава", — пояснив Грицак.

Професор також уточнив, що західні області України Володимира Путіна не цікавили. Ба більше, лідер Росії вважав їх небезпечними, "токсичними" і подумував про те, щоб віддати ці території Польщі.

Нагадаємо, кількома днями раніше голова Служби зовнішньої розвідки України описав плани Володимира Путіна щодо війни в Україні. Олександр Литвиненко вважає, що Кремль поставив перед собою 4 завдання, щоб повернути нібито "історичні російські землі" і відновити "Імперію". Це стосується не тільки України, а й інших країн.

Нагадаємо, що військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник розповів, для чого Путіну потрібен схід України. За його словами, президент Росії віддав окупантам наказ захопити два українські регіони і це план мінімум. Зараз Кремль хоче домогтися позитиву напередодні виборів.