Выжить помогли побратимы: боец "Азова" рассказал о российском плене и обмене (видео)

По словам Святослава Сирого, на обмен его отправили самолетом из Таганрога. Защитник не сразу понял, что едет домой. И только когда увидел под ногами авиационные плиты, осознал, что это обмен.

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Боец "Азова" Святослав Сирый почти год провел в российском плену. О подробностях содержания и обмена он рассказал в интервью ТСН.

По словам бойца, с каждым месяцем в плену было все труднее, так как ужасные условия содержания давили на психику. Выжить Сирому помогла поддержка побратимов.

"Любой твой выход или переезд чуть-чуть оживляет. Мозг воспринимает этот процесс, как какую-то деятельность, выживание и ты понимаешь, что ты делаешь. Когда ты постоянно в тех же условиях ужасных, которые не меняются и не имеет даже никакого намека, что они станут лучше хоть когда-то, это очень плохо как физически, так и ментально. За счет того, что мы сидели своим коллективом, мы сидели "азовцами" отдельно. Мы ментально близки и нам вместе было легче держаться, друг друга поддерживать", — рассказал Сирый.

Боец добавил, что на обмен его отправили самолетом из Таганрога. Когда защитника вывели из подвала, он думал, что впереди его ожидает очередной этап в российскую глубинку. Однако, когда он увидел под ногами авиационные плиты, понял, что это обмен.

"Логики в их действиях очень мало, поэтому было очень опасно сразу надеяться, что ты уже летишь домой. Пока мужчина в автобус не зашел и не сказал "Слава Украине! Можете разговаривать на украинском языке. Вы дома", у меня все-таки были сомнения насчет того, куда мы направляемся", — добавил Серый.

Напомним, 17 ноября в Минреинтеграции рассказали, сколько украинцев находятся в плену РФ. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 9 ноября Украина вернула из российского плена около 2600 своих граждан. Среди освобожденных преобладают военные.

Ранее Фокус писал, что российских оккупантов в плену пытаются перевоспитать. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, украинские специалисты добровольно преподают им историю, чтобы у военнопленных было объективное восприятие настоящих причин этой геноцидной войны.