"Безосновательное заявление": МИД КНР отреагировал на участие в постройке тоннеля из РФ в Крым

В СМИ писали, что китайские и российские бизнесмены, приближенные к правительству, обсуждают возможность построения тоннеля из-за угрозы Крымского моста быть уничтоженным.

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Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал сообщения в СМИ, что Пекин заинтересован в построении тоннеля в Крым. Об этом сообщает "Укринформ".

Во время брифинга спикера МИД КНР Ван Вэньбинь украинский журналист попросил прокомментировать информацию в The Washington Post о заинтересованности Китая в построении тоннеля из России в Крым.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — сказал Ван Вэньбинь.

24 ноября американская газета The Washington Post опубликовал статью, в которой сообщается, что РФ заинтересована в строительстве тоннеля в оккупированный Крым. По заявлению журналистов, украинские спецслужбы получили копии электронных писем россиян и китайцев. В них обсуждается строительство тоннеля из-за угрозы уничтожения Крымского моста.

Авторы сообщали, что потенциальное строительство будет стоить миллиарды долларов, а сами работы будут длиться годами. С китайской стороны была заинтересована государственная строительная компания CRCC. Однако участвовать в проекте она готова под другой юридической компанией. Также якобы одно из банковских учреждений КНР готово перевести долларовые запасы в рубли для финансирования. Эксперты из США заявили, что если информация действительно правдива, то строительные работы станут легкой целью для украинских атак.

Напомним, 27 октября в ВСУ заявили, что на Крымский мост есть замысел, который должен добить незаконное сооружение.

25 ноября в СБУ сообщили новые детали атаки на Крымский мост с помощью дрона SeaBaby.