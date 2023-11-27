Российский "Панцирь-С" пробил стену дома во время атаки дронов на Москву, — СМИ

По данным российских источников, в результате инцидента поврежден двухэтажный деревянный дом. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами.

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В ночь на воскресенье, 26 ноября, во время атаки беспилотников разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье. Об этом сообщило российское медиа Astra со ссылкой на источники.

Согласно данным журналистов, в 3:30 утра разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" проник в жилой дом потребительского кооператива "Сад" в поселке Часцы, расположенном в Кубинке, Одинцовском городском округе, пробив стену и вызвав беспокойство среди местных жителей.

Поврежден двухэтажный деревянный дом. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет.

В ночь с 25 на 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали несколько областей России. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении беспилотников в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении еще нескольких БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.

Кроме того, ночью 26 ноября БПЛА атаковали временно оккупированную территорию Донецкой области. По словам главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, ПВО уничтожила не все дроны, оккупанты зафиксировали повреждения, в результате чего часть области была обесточена.