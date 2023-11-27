Украина до сих пор поставляет России запчасти для авиации, — расследование

По информации журналистов, с прошлого года в Россию было импортировано авиазапчастей украинского производства на сумму почти 370 млн рублей.

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Российская авиапромышленность получает запчасти от компании "Авиа ФЭД сервис", большая часть которых была закуплена у Украины. Об этом пишет издание "Важные истории".

В частности, компания "Авиа ФЭД сервис" поставляет свою продукцию Минобороны России, "Ростех" и президентскому специальному летному отряду "Россия".

Издание отмечает, что с 2022 года по июль 2023 года авиационная промышленность России получила украинских деталей на 370 млн рублей. Ссылаясь на таможенные данные журналисты отмечают, что было импортировано деталей на почти 120 млн рублей, которые произвел Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", для ремонта Ан-124.

Еще на более 67 млн рублей поставили запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32, которые произвел киевский завод "Радар".

Кроме того, авиация РФ получала запчасти от предприятия "Мотор січ", киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.

Журналисты говорят, что детали также поставлялись из Франции, США и Великобритании.

В расследовании отмечается, что до войны на востоке Украины около 70% продаж харьковского завода ФЭД шли в Россию, однако после начала войны компания официально остановила продажи в РФ, ведь в 2018 году российская "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции.

В издании пишут, что в течение прошлого и этого года детали поставлялись через компанию Linker, которая зарегистрирована в ОАЭ. В частности, на сайте компании отмечается, что могут доставить детали для самолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 в любую страну.

Ссылаясь на данные LinkedIn журналисты указывают, что владельцем компании является Алексей Пальчик. Вероятно, он родился в Полтаве и закончил Иркутское высшее военное авиационное училище.

Сообщается, что указанная компания получала товары от украинской "Мотор Сич", директора которого подозревают в поставках для товаров для российской авиации. Также на сайте указано, что они являются официальным представителем "Мотор Сич" в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации журналистов, последний раз компания поставляла российской "Авиа ФЭД сервис" товары в январе 2023 года. После этого товары поставлялись через киргизстанскую компанию "Бакайторг1". На вопрос журналистов владелец Linker сказал, что компания не поставляла никаких товаров из Украины. Также он не смог сказать сотрудничают ли с компанией "Авиа ФЭД сервис".

Между тем директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник заявил журналистам, что продукция была закуплена еще в 2020-2021 годах и хранилась за рубежом.

Напомним, ранее журналисты провели расследование и узнали, что жена заместителя председателя Нацпола Дмитрия Тишлека и ее родственники имеют гражданство РФ. Кроме того, сам Тишлек арендует недвижимость у российского бизнесмена.