Битва за Авдеевку: российские войска наступают с шести направлений, — ISW (карта)

Как рассказал спикер Таврической группировки войск Александр Штупун, оккупанты атакуют по 10-20 человек. ВС РФ продолжили наступление, но значительніх успехов не достигли.

Related video

Войска РФ ведут наступление на шести направлениях возле Авдеевки. Тяжелые бои возле коксохимического завода продолжаются. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

В новом отчете от 27 ноября говорится, что оккупанты продолжили наступательные действия в окрестностях Авдеевки, однако значительных успехов не достигли.

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские войска отбили более 30 российских атак за день у следующих населенных пунктов:

К востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки);

К северо-востоку от Бердичей (7 км к северо-западу от Авдеевки);

К югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) Тоненького (7 км к западу от Авдеевки);

Вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки);

Возле Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Как рассказал спикер Таврической группировки войск Александр Штупун, оккупанты атакуют по 10-20 человек. Они наступают на шести направлениях возле Авдеевки. Тяжелые бои продолжаются возле коксохимического завода, а также на северо-востоке от населенного пункта.

В отчете аналитики отметили, что российские источники распространяют информацию о том, что ВС РФ войска захватили всю промзону к юго-востоку от Авдеевки, а также вышли на юго-восточные окраины города. За эти успехи несут ответственность элементы штурмовой бригады "Ветеран".

Кроме того, как говорят российские военкоры, ВС РФ продвинулись возле Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки), хотя аналитики не смогли подтвердить это. Также, по словам россиян, ВСУ контратаковали под Авдеевкой.

Битва за Авдеевку карта Фото: ISW

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.