Реформа питания ВСУ: военный рассказал, что нужно изменить

По словам военного Мирослава Гая, украинские военнослужащие должны питаться не только с учетом калорий. В частности, рацион военного должен быть разнообразным и содержать в себе необходимые витамины и аминокислоты.

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Рацион украинского военного должен состоять не только из необходимого количества калорий из некачественных продуктов, но содержать в себе все необходимые питательные вещества. Об этом УНН рассказал офицер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай.

На сегодня украинские военные питаются по стандартам НАТО, которая предусматривает питание по системе каталога. По словам офицера Мирослава Гая, эта реформа была прорывной на момент ее введения в 2014 году, впрочем, на сегодня она требует изменений.

Несмотря на это, для изменения нормативной базы понадобится несколько лет. Если она не будет подготовлена или доработана, это может создать коррупцию и большие проблемы в организации питания.

По мнению Мирослава Гая, поставлять продукты для военных должна не одна компания, а несколько. Это позволит командирам выбирать, какие продукты и где закупаются. Кроме того, питание военных должно быть сбалансированным.

Собственно, часто на постоянных дислокациях военных кормят однообразно. Поэтому необходимо брать за основу в питании не только норму калорий, но и наличие необходимых витаминов и аминокислот.

В частности, военный предлагает по возможности привлекать к приготовлению пищи профессиональных поваров и позволить командирам самостоятельно выбирать поставщиков. По его мнению, конкуренция позволит улучшить качество питания.

"Раньше иногда в старой системе занижали специально цену для того, чтобы мог прийти только один поставщик, и расчеты брались только с точки зрения калорийности пищи. А что такое калорийность — вы можете даже мясо с костями перемолоть, дать и сказать, что калорийность соответствующая. Просто из некачественных продуктов эту калорийность набивают", — пояснил Мирослав Гай.

Реформа питания ВСУ

В начале этого года еще тогда действующий министр обороны Алексей Резников анонсировал реформу питания для военных ВСУ.

В частности, он предлагал ввести гибкую систему меню. В ее основе должны были быть не деньги и калории, а единицы измерения и калории. Также речь шла о введении отдельных меню для веганов и людей с различными религиозными убеждениями (кошерное, халяльное или постное меню).

Шмыгаль отмечал, что это будет вызовом из-за особенностей требований к питанию, в частности десантников, авиации и тому подобное. Поэтому это все требует проработки. Среди прочего, также речь шла об увеличении количества поставщиков продуктов для украинских военных и создание правил, сделают невозможным сговоры на закупках продуктов.

Между тем в начале ноября в Минобороны сообщали о новом пилотном проекте, согласно которому некоторые предложения продуктов будут отделяться от каталога. Сейчас речь идет об отдельной закупке круп и хлеба. В ведомстве говорят, что это позволит уменьшить стоимость этих продуктов.

Напомним, в начале ноября в Минобороны сообщали, что питание одного военного стоит 112-147 гривен. В министерстве говорят, что планируют изменить процесс закупки продуктов, чтобы обеспечить военных качественной продукцией и оптимизировать расходы.