Реформа харчування ЗСУ: військовий розповів, що потрібно змінити

За словами військового Мирослава Гая, українські військовослужбовці мають харчуватися не лише враховуючи калорії. Зокрема, раціон військового повинен бути різноманітним та містити у собі необхідні вітаміни та амінокислоти.

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Раціон українського військового повинен складатися не лише з необхідної кількості калорій з неякісних продуктів, але містити у собі всі потрібні поживні речовини. Про це УНН розповів офіцер, заступник голови Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай.

На сьогодні українські військові харчуються за стандартами НАТО, яка передбачає харчування за системою каталогу. За словами офіцера Мирослава Гая, ця реформа була проривною на момент її запровадження у 2014 році, втім на сьогодні вона потребує змін.

Попри це, для зміни нормативної бази знадобиться декілька років. Якщо вона не буде підготовлена або доопрацьована, це може створити корупцію та великі проблеми в організації харчування.

На думку Мирослава Гая, постачати продукти для військових має не одна компанія, а декілька. Це дозволить командирам обирати, які продукти та де закуповуються. Окрім того, харчування військових має бути збалансованим.

Власне, часто на постійних дислокаціях військових годують одноманітно. Тому необхідно брати за основу у харчуванні не лише норму калорій, але й наявність необхідних вітамінів та амінокислот.

Зокрема, військовий пропонує за можливості залучати до приготування їжі професійних кухарів та дозволити командирам самостійно обирати постачальників. На його думку, конкуренція дозволить покращити якість харчування.

"Раніше іноді в старій системі занижували спеціально ціну для того, щоб міг прийти тільки один постачальник, і розрахунки бралися тільки з точки зору калорійності їжі. А що таке калорійність – ви можете навіть м’ясо з кістками перемолоти, дати і сказати, що калорійність відповідна. Просто з неякісних продуктів цю калорійність набивають", — пояснив Мирослав Гай.

Реформа харчування ЗСУ

На початку цього року ще тоді чинний міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу харчування для військових ЗСУ.

Зокрема, він пропонував запровадити гнучку систему меню. В її основі повинні були бути не гроші та калорії, а одиниці виміру та калорії. Також йшлося про запровадження окремих меню для веганів та людей з різними релігійними переконаннями (кошерне, халяльне чи пісне меню).

Шмигаль наголошував на тому, що це буде викликом через особливості вимог до харчування, зокрема десантників, авіації тощо. Тому це все вимагає опрацювання. Серед іншого, також йшлося про збільшення кількості постачальників продуктів для українських військових та створення правил, унеможливлять змови на закупівлях продуктів.

Тим часом на початку листопада у Міноборони повідомляли про новий пілотний проєкт, згідно з яким деякі пропозиції продуктів відокремлюватимуться від каталогу. Наразі йдеться про окрему закупівлю круп та хліба. У відомстві кажуть, що це дозволить зменшити вартість цих продуктів.

Нагадаємо, на початку листопада у Міноборони повідомляли, що харчування одного військового коштує 112-147 гривень. У міністерстві кажуть, що планують змінити процес закупівлі продуктів, щоб забезпечити військових якісною продукцією та оптимізувати витрати.