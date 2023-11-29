Распилят и положат в карманы: куда РФ потратит выделенные на оборону деньги, — эксперт

По словам Тараса Жовтенко, расходы на оборону в РФ в будущем году будут рекордными со времен Советского Союза. Однако Кремль придерживается подхода, при котором количество важнее качества.

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В России утверждены бюджет на следующие два года, в котором заложены рекордные расходы на оборону. Однако часть этих денег будут потрачены неэффективно, а еще часть украдена чиновниками. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в интервью "24 каналу".

"Часть из выделенных денег в традициях Шойгу "распилят" и положат в карманы. Часть провалится в неэффективность российского производства и экономики", – сказал он.

По словам Жовтенко, расходы на оборону в РФ в будущем году будут рекордными со времен Советского Союза. Однако Кремль придерживается подхода, при котором количество важнее качества.

Как рассказал эксперт, такая тактика работает далеко не всегда. К тому же, удары Сил обороны Украины по российской логистике портят "общую картину".

"Количество, а не качество имеет для россиян обратную сторону. Потому что чем больше у тебя количество, войска, тем больше ты зависишь от логистики и поставок", – пояснил Жовтенко.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины делают ставку на качество, однако для этого нужно иметь запас. Поскольку россиян больше, то украинцам нужны соответствующие средства для ликвидации неприятеля.

Жовтенко считает, что России проще перевести экономику на военные рельсы, хоть и там есть свои проблемы. Экономика в РФ управляется в "ручном режиме".

Тарас Жовтенко о ВПК России (смотреть с 9 минуты)

Напомним, что СМИ сообщили, что Путин не пойдет на мир в Украине до выборов в США 2024. По данным журналистов, Альянс будет поддерживать Украину, хотя маловероятно, что в следующем году удастся достичь мира.