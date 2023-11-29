"Это такая месть?": в Днепре вручили повестку 86-летней женщине, — соцсети (фото, видео)
Внучка украинки рассказала, что она переселенка из Бахмута и имеет медицинское образование.
Возмущенная жительница Днепра записала видео, в котором показала врученную ее бабушке повестку. Соответствующие кадры 29 ноября опубликовали в телеграмм-канале с местными новостями.
"Я просто в шоке. Эту повестку прислали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование", — говорит на видео девушка.
Она объяснила, что вывезла родственницу из Бахмута в марте 2022 года. Семья переехала в Днепр как переселенцы, они имеют временную регистрацию.
"То, что меня возмущает уже совсем, ей 86 лет! Они в своем ТЦК уже вообще одурели? Мне вот интересно, это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области?", — добавила девушка.
На обнародованных кадрах можно увидеть повестку и паспорт, данные в которых (ФИО и дата рождения) совпадают.
На момент публикации материала в Днепропетровском областном ТЦК ситуацию не комментировали.
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