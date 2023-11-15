Нет нарушений со стороны патрульной: завершено внутреннее расследование стрельбы в Днепре

Патрульная, которую избил погибший водитель Jaguar, уже может вернуться на службу. Ее напарник, по словам адвоката Богдана Забары, еще ждет суда.

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В августе патрульные остановили машину в Днепре. Конфликт между водителем и правоохранителями закончился стрельбой, мужчина погиб на месте происшествия. Внутреннее расследование по этому делу было завершено. Об этом в комментарии D1 15 ноября заявил адвокат Богдан Забара.

По словам правозащитника, в действиях Анастасии Жилы никаких нарушений не обнаружили. Патрульная может продолжить свою работу.

"Также были проверены действия Егора Звонкова, но в этом случае внутреннее расследование не устанавливало в его действиях каких-то дисциплинарных проступков, потому что это должен решить суд в целом", — отметил Забара.

Он добавил, что о возвращении патрульного на службу речь пока не идет. Мужчина находится под следствием и круглосуточным домашним арестом.

Стрельба в Днепре: что уже известно

29 августа в Днепре за нарушение ПДД остановили Jaguar. Водитель поменялся с пассажиркой местами и вел себя агрессивно. Между патрульными и нарушителем возник конфликт, в ходе которого мужчина напал на сотрудников полиции. Звонков застрелил водителя на месте. Его напарницу Жилу госпитализировали с многочисленными травмами.

31 августа полицейскому, который открыл огонь по нарушителю, избрали меру пресечения. Его взяли под круглосуточный домашний арест. Патрульный заявил, что считает себя невиновным, ведь защищал свою жизнь и жизнь коллеги.

Позже, 12 сентября, подозрение вручили также пассажирке, которая была участницей конфликта. Речь идет о сопротивлении работнику правоохранительного органа. Известно, что 22-летняя Татьяна Патынка ехала в машине вместе с Джумбери Силогавой и двумя детьми.

В ГБР сообщали, что оба участника конфликта, которые ехали в Jaguar, были пьяны. Дети, которые были пассажирами, подтвердили, что погибший сел за руль в нетрезвом состоянии. Также в ведомстве проинформировали, что патрульный выстрелил трижды, но в цель попали только две пули.