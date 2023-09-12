Убийство водителя Jaguar в Днепре: женщине, которая оказывала сопротивление полиции, сообщили о подозрении (видео)

В полиции предупредили о возможной дополнительной квалификации для женщины по результатам расследования.

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Во вторник 12 сентября женщине, которая оказывала сопротивление правоохранителям 29 августа, когда полицейский Днепра застрелил водителя элитного автомобиля в центре Днепра, сообщили о подозрении. Об этом проинформировали в Главном управлении Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области.

"Следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили фигурантке сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.)", — говорилось в сообщении.

Отметили, что сейчас продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств правонарушения, совершенного в отношении правоохранителей. Возможна дополнительная квалификация по результатам расследования.

Что о ней известно:

22-летняя Татьяна Патынка имеет прописку в Днепропетровской области. Она ехала в автомобиле Jaguar вместе с Джумбери Силогавой, которого застрелил полицейский. Вместе с ними в машине находились двое детей.

Патрульный застрелил мужчину в Днепре

29 августа в Днепре водитель элитного автомобиля Jaguar нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей. После того как полицейские догнали и остановили авто, 38-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые находились в Jaguar, отказались выполнять требования правоохранителей. Водитель начал оскорблять и угрожать правоохранителям, а затем ударил сотрудницу полиции. В результате чего 21-летний патрульный открыл огонь по нарушителю. Мужчина погиб на месте. Позже появились результаты экспертизы крови погибшего, которые показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,4 промилле.

31 августа в Днепре состоялся суд над полицейским Егором Звонковым, который застрелил мужчину. Ему назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, полиция показала видео с нагрудных камер патрульных, у которых был конфликт с пассажирами Jaguar в Днепре.