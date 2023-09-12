Вбивство водія Jaguar у Дніпрі: жінці, що чинила опір поліції, повідомили про підозру (відео)

У поліції попередили про можливу додаткову кваліфікацію для жінки за результатами розслідування.

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У вівторок 12 вересня жінці, яка чинила опір правоохоронцям 29 серпня, коли поліцейський Дніпра застрелив водія елітного автомобіля в центрі Дніпра, повідомили про підозру. Про це проінформували в Головному управлінні Національної поліції (ГУНП) в Дніпропетровській області.

"Слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.)", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що наразі продовжуються слідчі дії, судова медична експертиза для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо правоохоронців. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.

Що про неї відомо:

22-річна Тетяна Патинка має прописку в Дніпропетровській області. Вона їхала в автомобілі Jaguar разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив поліцейський. Разом з ними в машині перебували двоє дітей.

Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі водій елітного автомобіля Jaguar порушив правила дорожнього руху та не зупинився на вимогу правоохоронців. Після того, як поліцейські наздогнали та зупинили авто, 38-річний чоловік та 22-річна жінка, які перебували в Jaguar, відмовилися виконувати вимоги правоохоронців. Водій почав ображати та погрожувати правоохоронцям, а потім вдарив співробітницю поліції. У результаті чого 21-річний патрульний відкрив вогонь по порушнику. Чоловік загинув на місці. Пізніше з'явилися результати експертизи крові загиблого, які показали, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння — 2,4 проміле.

31 серпня у Дніпрі відбувся суд над поліцейським Єгором Звонковим, який застрелив чоловіка. Йому призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, поліція показала відео з нагрудних камер патрульних, у яких був конфлікт із пасажирами Jaguar у Дніпрі.