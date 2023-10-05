Стрельба в Днепре: в крови спутницы погибшего обнаружен алкоголь, — ГБР

Следствие еще не предоставило сведения о наличии алкоголя в организме погибшего мужчины, поскольку комплексные экспертизы продолжаются.

Related video

Правоохранительные органы выяснили, что оба участника конфликта с полицией в Днепре, в результате которого погиб один из них, были пьяны. Об этом сообщает советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии "Украинской правде".

Как заявили в ГБР, в отношении погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы.

"В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые показали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль нетрезвым. То есть следствие имеет непосредственные показания", — заявила Сапьян.

Также она добавила, что в отношении гражданской жены погибшего, которая была на водительском сиденье, когда авто остановили полицейские, следователи справкой подтвердили, что в ее крови также был алкоголь — 0,33 промилле.

В отношении пуль, обнаруженных в теле погибшего Сапьяна, отмечается, что, согласно данным следствия, полицейский совершил три выстрела, и два из них попали в цель.

Кроме того, представитель ГБР заявила, что подозреваемый патрульный свою вину не признает.

"Он сотрудничает со следствием и согласился на следственный эксперимент, чтобы воссоздать все события того дня. И он и его напарница (сейчас отстранены от службы) дают показания", — объяснили в ГБР.

Полицейский убил мужчину в Днепре — что известно

29 августа в Днепре сотрудники патрульной службы остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился пассажир или водитель, который вел себя агрессивно и демонстрировали признаки алкогольного опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, не реагировал на требования полицейских, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Сотрудники патрульной службы начали преследование автомобиля, и его удалось остановить на проспекте Мазепы, 32. Во время разговора с патрульными мужчина и женщина в автомобиле отказывались выполнять требования полиции и пытались скрыться. Водитель начал оскорблять и угрожать полицейской, а затем напал на патрульного и ударил его напарницу. В ответ на это 21-летний сотрудник полиции применил оружие, в результате чего мужчина скончался на месте.

Вскоре после инцидента полиция предоставила записи с бодикамер, установленных на форме патрульных, которые попали в конфликт с пассажирами автомобиля "Ягуар" в Днепре.

По сообщению СМИ, женщину, которая находилась в авто вместе с погибшим, зовут Татьяна Патинка. Ей 22 года, она прописана в Днепропетровской области. Она ехала в авто вместе с Джумбери Силогавой. Вместе с ними в машине находились двое детей. Правоохранители готовят ей подозрение по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Ей может грозить до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.