Стрілянина в Дніпрі: у крові супутниці загиблого виявлено алкоголь, — ДБР

Слідство ще не надало відомостей про наявність алкоголю в організмі загиблого чоловіка, оскільки комплексні експертизи тривають.

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Правоохоронні органи з'ясували, що обидва учасники конфлікту з поліцією в Дніпрі, внаслідок якого загинув один із них, були п'яні. Про це повідомляє радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у коментарі "Українській правді".

Як заявили в ДБР, щодо загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідної довідки про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи.

"Водночас слідчі допитали цивільну дружину та дітей загиблого, які засвідчили, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо нетверезим. Тобто слідство має безпосередні свідчення", — заявила Сап'ян.

Також вона додала, що стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь — 0,33 проміле.

Щодо куль, виявлених у тілі загиблого Сап'яна, зазначається, що, згідно з даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, і два з них потрапили в ціль.

Крім того, представниця ДБР заявила, що підозрюваний патрульний свою провину не визнає.

"Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (зараз відсторонені від служби) дають свідчення", — пояснили в ДБР.

Поліцейський убив чоловіка в Дніпрі — що відомо

29 серпня у Дніпрі співробітники патрульної служби зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував пасажир або водій, який поводився агресивно і демонстрував ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звуть Джумбері Сілогава, не реагував на вимоги поліцейських, чинив опір і вдарив співробітницю поліції.

Співробітники патрульної служби почали переслідування автомобіля, і його вдалося зупинити на проспекті Мазепи, 32. Під час розмови з патрульними чоловік і жінка в автомобілі відмовлялися виконувати вимоги поліції і намагалися втекти. Водій почав ображати і погрожувати поліцейській, а потім напав на патрульного і вдарив його напарницю. У відповідь на це 21-річний співробітник поліції застосував зброю, внаслідок чого чоловік помер на місці.

Незабаром після інциденту поліція надала записи з бодікамер, встановлених на формі патрульних, які потрапили в конфлікт із пасажирами автомобіля "Ягуар" у Дніпрі.

За повідомленням ЗМІ, жінку, яка перебувала в авто разом із загиблим, звуть Тетяна Патинка. Їй 22 роки, вона прописана в Дніпропетровській області. Вона їхала в авто разом із Джумбері Силогавою. Разом із ними в машині перебували двоє дітей. Правоохоронці готують їй підозру за фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ). Їй може загрожувати до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.