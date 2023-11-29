"Это принципиальная позиция": Кулеба оценил вероятность участия армии НАТО в войне в Украине (видео)

Дипломат уверен, что безопасность в Европе без Украины невозможна, а Вооруженные силы доказали, что их де-факто можно считать частью армии Альянса.

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Украина не просит Запад присылать свои войска, это принципиальная позиция. Подробности на брифинге накануне заседания Совета Украина-НАТО сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что безопасность в Европе без Украины невозможна. Нападение России и длительная война это только подтвердили. Это еще раз доказывает, что место нашего государства в НАТО.

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В рамках проведения Совета НАТО — Украина участники, как отметил Кулеба, впервые будут как равные, если сравнивать предыдущую работу в разных форматах.

"Спасибо за признание наших достижений — храбрости солдат и работы руководства", — заявил он.

Кулеба отметил, что оборонная отрасль должна увеличить производство. Страны НАТО должны в этом направлении работать как единый механизм.

"У нас самая мощная армия в Европе", — добавил дипломат.

Заседание Совета Украина-НАТО

В Брюсселе 29 ноября проходит первое в истории заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. На мероприятии Украина и союзники будут обсуждать важные вопросы, в частности шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов. Наше государство надеется, что совместные усилия обеспечат устойчивость оборонной индустрии и увеличат производство.

Напомним, 13 ноября Кулеба призвал увеличить поставки оружия Украине. Он напомнил европейским коллегам, что украинские пехотинцы — это обычные мужчины и женщины, большинство из которых ранее не служили в армии.