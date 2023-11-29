"Это принципиальная позиция": Кулеба оценил вероятность участия армии НАТО в войне в Украине (видео)
Дипломат уверен, что безопасность в Европе без Украины невозможна, а Вооруженные силы доказали, что их де-факто можно считать частью армии Альянса.
Украина не просит Запад присылать свои войска, это принципиальная позиция. Подробности на брифинге накануне заседания Совета Украина-НАТО сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что безопасность в Европе без Украины невозможна. Нападение России и длительная война это только подтвердили. Это еще раз доказывает, что место нашего государства в НАТО.Важно
В рамках проведения Совета НАТО — Украина участники, как отметил Кулеба, впервые будут как равные, если сравнивать предыдущую работу в разных форматах.
"Спасибо за признание наших достижений — храбрости солдат и работы руководства", — заявил он.
Кулеба отметил, что оборонная отрасль должна увеличить производство. Страны НАТО должны в этом направлении работать как единый механизм.
"У нас самая мощная армия в Европе", — добавил дипломат.
Заседание Совета Украина-НАТО
В Брюсселе 29 ноября проходит первое в истории заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. На мероприятии Украина и союзники будут обсуждать важные вопросы, в частности шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов. Наше государство надеется, что совместные усилия обеспечат устойчивость оборонной индустрии и увеличат производство.
Напомним, 13 ноября Кулеба призвал увеличить поставки оружия Украине. Он напомнил европейским коллегам, что украинские пехотинцы — это обычные мужчины и женщины, большинство из которых ранее не служили в армии.