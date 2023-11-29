"Це принципова позиція": Кулеба оцінив ймовірність участі армії НАТО у війні в Україні (відео)

Дипломат впевнений, що безпека в Європі без України неможлива, а Збройні сили довели, що їх де-факто можна вважати частиною армії Альянсу.

Related video

Україна не просить Захід надсилати свої війська, це принципова позиція. Подробиці на брифінгу напередодні засідання Ради Україна-НАТО повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дипломат наголосив на тому, що безпека в Європі без України неможлива. Напад Росії та тривала війна це тільки підтвердили. Це ще раз доводить, що місце нашої держави в НАТО.

Важливо

НАТО може зробити більше: Курт Волкер сказав, що зробить війну для Путіна безглуздою

В рамках проведення Ради НАТО – Україна учасники, як зазначив Кулеба, вперше будуть як рівні, якщо порівнювати попередню роботу у різних форматах.

"Дякую за визнання наших досягнень – хоробрості солдатів та роботи керівництва", – заявив він.

Кулеба наголосив на тому, що оборонна галузь має збільшити виробництво. Країни НАТО мають у цьому напрямку працювати як єдиний механізм.

"У нас найпотужніша армія в Європі", – додав дипломат.

Засідання Ради Україна-НАТО

У Брюсселі 29 листопада відбувається перше в історії засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На заході Україна та союзники обговорюватимуть важливі питання, зокрема кроки задля нарощування виробництва зброї та боєприпасів. Наша держава сподівається, що спільні зусилля забезпечать стійкість оборонній індустрії та збільшать виробництво.

Нагадаємо, 13 листопада Кулеба закликав збільшити постачання зброї Україні. Він нагадав європейським колегам, що українські піхотинці — це звичайні чоловіки та жінки, більшість із яких раніше не служили в армії.